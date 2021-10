Disney lanceert trailer van reboot Home Alone: Kevin wordt Max

Max Mercer is in de reboot een ondeugende maar intelligente jongen die is thuisgelaten terwijl zijn familie in Japan is voor vakantie. Wanneer een echtpaar probeert om een onbetaalbaar erfstuk te stelen uit het huis van de familie Mercer, is het aan Max om het te beschermen. En hij zal er alles aan doen om de boeven buiten te houden. Dit zorgt uiteraard voor hilarische situaties rond het huis, maar ondanks de absolute chaos realiseert Max zich dat er echt geen betere plek is dan home sweet home.



Disney kondigde in 2019 de reboot van Home Alone aan. Het was de zoveelste klassieker die door het filmconcern in een nieuw jasje wordt gegoten. De keuze leek logisch. De film bracht wereldwijd meer dan 470 miljoen dollar op en was daarmee de meest winstgevende live action-komedie ooit, tot The Hangover Part II in 2011 het record verbrak.