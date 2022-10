Disney gaat viraal met plussize ballerina in korte film Reflect: ‘16-jarige ik had dit nodig’

Om zichzelf te troosten begint Bianca te dansen en plotseling beginnen de gebroken spiegels met haar mee te bewegen en in verschillende kleuren te veranderen. Bianca realiseert zich dat ze met haar bewegingen het gebroken glas bestuurt. De film eindigt met een scène waarin ze door de spiegel breekt en vol vertrouwen de balletles binnenkomt met haar leeftijdsgenoten.



De korte film is een idee van Hillary Bradfield, die eerder al Frozen 2 en Encanto regisseerde. Bradfield koos specifiek voor een dansstudio omdat spiegels nodig zijn voor de dansers om de bewegingen onder de knie te krijgen. ,,Als mensen naar de korte film kijken, hoop ik dat ze positiever denken over zichzelf en hoe ze eruitzien, en ze zich goed voelen.”



Veel mensen laten op sociale media weten dat ze blij zijn met de korte film en de representatie van meisjes met een maatje meer. ‘De 16-jarige ik had deze film nodig voordat ik stopte met ballet omdat ik niet meer het dikke meisje in de klas wilde zijn. Ik ben blij dat kleintjes dit zullen hebben’, schrijft iemand op Twitter. ‘Dit is geweldig!’ schrijft iemand anders. ‘Aanrader voor iedereen die worstelt met het beeld dat ze in de spiegel zien.’