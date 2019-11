Disney+ gaat ook in Nederland 'cultuurwaarschuwing' geven

Streamingdienst Disney+ komt ook in Nederland met een waarschuwing voor programma's en films waarin personages of verhaallijnen voorkomen die tegenwoordig als beledigende stereotypen worden beschouwd. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf gemeld.

Deze 'disclaimer' werd in de VS vanaf de lancering al voor bepaalde titels geplaatst. Maar Disney had nog niet besloten of ook in Nederland programma's de waarschuwing zouden krijgen.

Het is de bedoeling dat de boodschap uiterlijk na het weekend aan de programma's die de zender aanbiedt is toegevoegd. De tekst waarschuwt voor ‘verouderde culturele representatie’. Het gaat dan bijvoorbeeld om Dumbo, The Aristocats en Peter Pan, waarin vooral Afro-Amerikaanse personages eigenschappen hebben die als racistisch kunnen worden gekenschetst.

In de nieuwste aflevering van Bingewatchers hebben Gudo, Kevin en Charlene het ook over de vele waarschuwingen bij oude films:

Nederlandse kijkwijzer

Het is niet de enige disclaimer die Disney+ aan zijn programma's toevoegt. Voor series en films waarin wordt gerookt, staat ook een waarschuwing dat roken niet goed is voor de gezondheid. Disney heeft zich de afgelopen jaren steeds sterker geprofileerd als een bedrijf dat roken wil demotiveren, bijvoorbeeld ook door sigaretten in grote parken in de VS te verbieden.