Disney deelt plannen rond spin-off The Mandalorian

Fans van Star Wars-serie The Mandalorian werden in de laatste aflevering van het tweede seizoen die afgelopen week uitkwam getrakteerd op een aantal verassingen. Over één daarvan, de aankondiging van The Book Of Boba Fett, vertelde Mandalorian-bedenker Jon Favreau gisteren in talkshow Good Morning America meer.

In een filmpje dat na de aftiteling van de laatste aflevering van The Mandalorian te zien was, nam personage Boba Fett plaats op de troon van oude Star Wars-bekende Jabba the Hutt. Daarna verscheen de tekst in beeld: The Book Of Boba Fett, december 2021.

Voor veel kijkers was het niet duidelijk of het om een spin-off van The Mandalorian ging, of dat het derde seizoen van die serie met het filmpje werd aangekondigd. Favreau gaf daarom duidelijkheid: ,,Dit staat helemaal los van het derde seizoen van The Mandalorian”, aldus de filmmaker, die het project expres uit alle officiële Disneyplannen heeft gehouden. ,,We wilden er nog niets over kwijt omdat we de verrassing niet wilden verpesten in de laatste aflevering. Dus ik mocht deze van Disney geheimhouden.”

De plannen voor een spin-off rond Boba Fett betekenen wel dat fans van The Mandalorian nog even moeten wachten op nieuwe afleveringen. Favreau legde uit dat de opnames voor The Book Of Boba Fett al zijn begonnen, maar het filmen van het derde seizoen van The Mandalorian pas van start gaat als de spin-off klaar is.