Dirty Dancing terug op witte doek

spoiler alert Temptation-verleid­ster Zwanetta slaat haar slag tijdens dreamdate

14:31 Negen afleveringen lang zaten de kijkers van Temptation Island VIPS in spanning of een van de deelnemers de fout in zou gaan. In de aflevering van gisteravond, waarin de deelnemers als afsluiting op dreamdate gingen, gebeurde het onvermijdelijke: verleidster Zwanetta wist Stefano zodanig te verleiden dat de twee samen in bed eindigden.