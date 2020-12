‘Directeurtje’ Sint maakt heren Veronica Inside weer belachelijk: ‘Stelletje mafkezen!’

Het is inmiddels traditie geworden dat SBS-directeur Marco Louwerens in Veronica Inside verschijnt als Sinterklaas. Met de coronacrisis en alle rellen die er dit jaar waren om het programma leek zijn komst twijfelachtig, maar gisteravond zagen 530.000 kijkers dat hij toch weer aan tafel zat als nietsontziende goedheiligman. Als vanouds reeg hij de mannen aan tafel weer volledig aan het spit als grofgebekte Sint.

Na een kort filmpje met oude beelden van Louwerens - die door de mannen aan tafel steevast directeurtje wordt genoemd - als verslaggever bij AT5, komt hij als Sint in beeld bij Veronica Inside. Als de camera uitzoomt is te zien dat hij vlak naast de studio voor een green screen staat. ,,Het wordt elk jaar slechter”, lacht presentator Wilfred Genee. Vervolgens komt hij de studio binnen lopen en neemt hij met een aantal grove opmerkingen mensen uit het publiek op de hak.



,,Zo jongens hoe is het hier. Nog wat gebeurd hier dit jaar?! Hoe hou je het voor mogelijk, stelletje mafkezen”, trapt ‘directeurtje Sint’ af aan tafel. Doelend op de grote rel die ontstond rond het programma na een opmerking van Johan Derksen over Akwasi. Daarop volgde een racisme-uitzending, die bij de besnorde analyticus zo in het verkeerde keelgat schoot, dat hij zei te willen stoppen met het programma. Uiteindelijk ging de show toch door na ingrijpen van John de Mol.

Verrader

,,Nee, alsjeblieft zeg", vervolgt de goedheiligman. ,,Meneer Wilfred waarvoor u allemaal bent uitgemaakt. ‘Verrader’, ‘NSB’er’ en dat waren nog alleen maar je vrienden”, doelt hij op hoe René van der Gijp presentator Wilfred Genee noemde nadat de bom barstte rond het programma.



Ook Derksen kreeg er van langs. Onder meer zijn vrouw kreeg een sneer, omdat hij de helft van zijn salaris heeft ingeleverd toen hij toch weer besloot door te gaan met VI. Het huwelijk van Gijp was ook onderdeel van spot. ‘Directeurtje’ Sint: ,,Ik trek me nog liever af met een kaasrasp”, gevolgd door een bulderlach van de mannen aan tafel. ,,Ik hoop zo dat mijn kinderen al in bed liggen", countert Genee.



Daarna was Jan Boskamp, tafelgast en fervent Feyenoord-supporter, aan de beurt. Hij wordt regelmatig geplaagd met de Rotterdamse voetbalploeg. ,,Sinterklaas en Feyenoord hebben heel veel gemeen, weet u meneer Jan”, vertelt de Sint. ,,Wij zijn allebei in het rood en het wit en niemand gelooft er meer in.”

René le Blanc

Vervolgens was het tijd voor de cadeautjes er daarvoor was er een speciale rol voor René le Blanc, de zanger die een cultheld is geworden sinds het programma Ik geloof in jou. Hij verscheen met een zak vol cadeautjes en gaf Derksen een kersttrui van zichzelf. De Sint reikte de rest van de zak vol met toepasselijke presentjes uit voor de mannen aan tafel en hun bekende gasten.



Zo kreeg Derksen een collectebus ‘voor het salaris dat is teruggezakt’, ook was er een cd van Akwasi voor hem, Gijp werd verblijd met een klein goedkoop horloge, ‘die niet gestolen kan worden’ en Genee kreeg een bivakmuts ‘voor na de coronatijd om weer naar buiten te kunnen gaan'. Running gag waren de mosselen die Boskamp tussen de cadeaus door uitgereikt kreeg, doelend op het filmpje waarin een restaurant speciaal voor de oud-trainer openging zodat hij mosselen kon eten.

De Sint en Jan Boskamp.