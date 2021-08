Directeur Spaans filmfestival verdedigt oeuvreprijs Johnny Depp

Rechter in zaak Britney Spears met dood bedreigd

12 augustus De rechter die belast is met de zaak over het curatorschap van Jamie Spears over zijn dochter Britney wordt met de dood bedreigd. Fanatieke fans van de zangeres en aanhangers van de Free Britney-beweging zijn boos dat Brenda Penny vader Jamie niet onmiddellijk heeft geschorst als toezichthouder en sturen haar via sociale media allerlei verwensingen.