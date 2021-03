Dionne wil graag de voetjes van de vloer en de zondag van Fred kan niet meer stuk

We vroegen jullie wie de Mol is: ‘Laatste aanwijzing was geniaal, dat jokerpak van Rocky. Zij is het’

6 maart Rocky, of toch Renée? Vanavond weet Nederland eindelijk wie de Mol is en wie dit seizoen van Wie is de Mol? wint. Onze lezers zijn verre van eensgezind, blijkt uit de vele reacties op de simpele vraag die we stelden: Wie is de Mol?