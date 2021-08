Dionne Stax smoorverliefd op bekende dj

Presentatrice Dionne Stax (36) is weer gelukkig in de liefde. Het Omroep Max-gezicht heeft een relatie met de 28-jarige Steven Jansen, bekend van het succesvolle dj-duo Lucas & Steve.

Dat bevestigt het management van Dionne aan deze site. Stax en Jansen waren vorig jaar nog samen te zien in het AvroTros-programma De 3 sterren camping, waarin Kees Tol, Nick Schilder en Simon Keizer BN’ers ontvingen op een camping. Of de vonk daar oversloeg, is niet duidelijk.

Lucas & Steve scoorden onder meer een hit met Summer on you, een samenwerking met Sam Feldt en zanger Wulf, waarvan de clip ruim 16 miljoen keer is bekeken op YouTube. Ze stonden ook 26 weken lang in de Top 40 met hun single Up till dawn (on the move).



Onder een deken gelegen

Stax, die in het verleden ook werd gelinkt aan Humberto Tan, was eerder zo’n drie jaar samen met radioloog Sytse Oudkerk. Die ‘had niets met media en pers’ en bleef bewust buiten de schijnwerpers. Hun relatie liep vorig jaar op de klippen. Ze hadden geen ruzie, maar waren tot de conclusie gekomen dat er ‘geen toekomst’ was.

De breuk viel Dionne zwaar. ,,Liefdesverdriet is vreselijk’’, zei ze. ,,De muren komen op je af. We kenden elkaar drie jaar, woonden samen, en nu woon ik weer alleen. Daar moet je dan weer even iets leuks van zien te maken, zodat het anders wordt dan het was. Ik heb een tijd onder de dekens gelegen, maar nu gaat het weer.’’

Heel lang woonde de voormalig NOS Journaal-anchor overigens niet alleen; journaliste Suze van Kleef trok bij haar in. Het gerucht ging dat de twee mogelijk iets voor elkaar voelden, maar daar moesten ze in Rooijakkers over de vloer alleen maar om lachen.

