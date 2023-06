Dionne Stax slaakte nog net geen kreet van afschuw toen ze Maarten van der Weijden zag lopen

Popster Ava Max geslagen tijdens optreden: ‘Zo hard dat hij binnenkant van mijn oog krabde’

Een bizar incident tijdens een optreden van zangeres Ava Max in Los Angeles. Een man beklom tijdens haar show het podium en sloeg haar in het gezicht. ‘Hij sloeg me zo hard dat hij de binnenkant van mijn oog krabde’, reageert de 29-jarige popster.