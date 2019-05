Dionne Stax heeft nieuwe liefde en Gwen maakt de blits met pony

Bijna 5,4 miljoen nagelbij­ters zien Ajax ten onder gaan

9:50 Ongeveer 5,4 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe Ajax op bizarre wijze verloor van Tottenham Hotspur. Daarmee is de return in de halve finale van de Champions League de best bekeken wedstrijd van Ajax, de best bekeken wedstrijd van een Nederlandse voetbalclub en het best bekeken Champions League-duel ooit, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De zenuwslopende wedstrijd werd uitgezonden door Veronica en door Ziggo Sport.