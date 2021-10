Ook bespreekt het panel het nieuwe Op1-duo Sven Kockelmann en Fidan Ekiz. Sven nam afscheid van de KRO-NCRV en Fidan verliet BNNVara nadat ze een mes in haar rug kreeg en van De Vooravond werd afgehaald. De stelling: ‘Worden Fidan en Sven meteen het beste duo bij Op1?’



Daarnaast gaat het over Dionne Stax en de nieuwe show Aria, de opvolger van Ernst Daniël Smids Una Voce Particolare. Angela de Jong is niet enthousiast en antwoordt op de stelling ‘Dionne Stax heeft met Aria alweer een show om zeep geholpen’ dan ook ‘ja’.



Verder komt de vernieuwde radiocarrière van Giel Beelen ter sprake, maar ook de ophef rond zijn kwakzalvermiddel. De Sonja Barend Award wordt besproken en er wordt vooruitgekeken op Deep Shit en Plakshot.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggever Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



