Dionne Slagter maakte docu over ‘moordtieten’: ‘Ik ga mentaal werken aan idee dat ze eruit moeten’

Ja, natuurlijk had ze wel eens gehoord over lekkende siliconen. Was bekend met het verhaal van voormalig playmate Zimra Geurts, die door haar protheses zo ernstig ziek werd dat ze negen maanden aan bed gekluisterd was. Hoorde van vrouwen die hun implantaten na klachten lieten verwijderen. Maar zij, Dionne Slagter, had toch nergens last van? Zij hoefde zich toch nergens zorgen om te maken? Zij zou niet een van die vrouwen worden die haar lichaam kapot zien gaan van de borstprotheses.