Dionne Slagter komt met Moordtieten, docu over borstimplantaten

Dionne Slagter was al heel openhartig over borstvergroting op haar eigen YouTube-kanaal, waar ze als OnneDi 858.000 abonnees heeft. In Moordtieten, een productie van Stepping Stone Producties, gaat ze op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het maar haar siliconen gesteld is. Als ze er achter komt dat zij zwevende deeltjes in haar lijf heeft, moet zij een besluit nemen: moet ze ze houden of is er iets anders te bedenken?