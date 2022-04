Dinie bewijst dat de liefde niet áltijd romantisch hoeft te zijn

Boer zoekt vrouwHoe ongemakkelijk was het deze week op de boerderij? Sloegen de vonken over? En wat stoorde ons in Boer zoekt vrouw? Na elke uitzending geven we in deze rubriek ons oordeel.

Ongemak

Boer Rob vindt dat Sonja ‘het moment’ niet pakt. Hij zei het echt. Tjsa, je kunt zeggen van hem wat je wil: hij is wél de enige boer die fysieke toenadering zoekt bij zijn vrouwen. Maar er blijven weinig kansen voor Sonja over als Wendy continu om Rob heen dartelt. Een knuffel hier, een aanraking daar; het zal voor Sonja vast niet makkelijk zijn om tussen die twee in te komen. Of ze het moeilijk vond om haar gevoelens te tonen en waarom zij óók geen massage aan hem gaf toen hij dat opperde, vroeg Rob haar daarom maar tijdens een onderonsje. Het zat hem duidelijk hoog. ,,Soms moet je dat moment gewoon pakken”, sprak hij haar aan. Sonja liet zich gelukkig niet van haar stuk brengen. ,,Omdat het niet mijn moment was”, zei ze stellig. ,,Dat klopt”, droop de kersenteler af. Hij gooide het snel over een andere boeg. ,,Ik vond ook net met die hommelkast dat je daar heel enthousiast was.” Volgende keer beter, Rob.

Ergernis

Er kon nog nét een glimlachje af bij Jouke toen hij met Karlijn op de boerderij bezig was. Hij gooide het op een ochtendhumeur, maar zijn uitspraak voor de camera - ‘in het begin dacht ik: ga weg’ - was allerminst aardig. ,,Ik hoop dat ik dat niet te veel heb laten merken”, lachte hij zijn gedrag weg. Nou Jouke, de kijker thuis merkte het in ieder geval wel. Ondertussen twijfelde zijn andere logé Lotte of Jouke überhaupt wel interesse in haar had. Ze stond op stand-by, hoopte op meer toenadering. Maar Jouke is de makkelijkste niet. Sterker nog: hij is vooral heel dwars. Al was hij er zelf van overtuigd dat er toch wel iets begon te groeien. Dames, het ligt niet aan jullie. Echt niet.

Romantiek

Op een gepassioneerde kus hoeven we dit seizoen waarschijnlijk niet meer te rekenen. Het liefdesproces op de boerderijen gaat op zijn elfendertigst. Maar liefde staat niet altijd gelijk aan een zoen of iets anders seksueels, werd maar weer eens duidelijk dankzij Dinie. Zij besloot vanavond open kaart met Hans te spelen: het leven op de boerderij viel haar zwaar, het was te confronterend. Ze zag geen andere optie dan afscheid te nemen van Hans en Annette. Het verdriet was op het gezicht van zowel Hans als Dinie af te lezen, maar ze begrepen elkaar. Wílden elkaar begrijpen. Bovendien wilde Dinie zich niet schijnheilig opstellen en nog belangrijker: ze wilde Hans niet kwetsen. Beste mensen, dat is óók liefde.

