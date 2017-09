Dikkertje Dap zat op... het witte doek

Anno 1950 pende Annie M.G. Schmidt een later veelvuldig in muziekvorm gegoten versje over een jongetje neer. Deze Dikkertje Dap liep 's morgens vroeg nog even naar zijn vriend de giraffe in Artis om hem te vertellen over zijn rode regenlaarsjes en om van diens rug te glijden. In de familiefilm Dikkertje Dap gaat een kleine jongen voor het eerst naar school. Hij vindt het moeilijk om zijn giraffevriend Raf alleen in de dierentuin achter te laten. Op school gelooft zijn nieuwe vriendje Yous niet dat een giraffe kan praten.

Belevingswereld

Regisseur Barbara Bredero vertaalde het in Nederland wereldberoemde versje visueel naar een familiefilm, die morgen in première gaat op het Nederlands Film Festival in Utrecht en vanaf 4 oktober in de bioscoop te zien is. ,,De originele Dikkertje Dap-illustratie die Fiep Westendorp bij Schmidts versje tekende, is een ouderwets, mooi grafisch plaatje van een rond hek, een giraffe en een laddertje. Heel eenvoudig. Westendorp schetst een eenduidige wereld dicht bij de belevingswereld van een kind." Daarom koos Bredero bijvoorbeeld niet voor het tumultueuze Amsterdam als filmlocatie, maar voor het pittoreske dorp Marken, waarin vrolijke groene huisjes het beeld bepalen. ,,Precies het soort huisje dat een kind zou tekenen."



De filmwereld van Dikkertje Dap moest een magisch, doch overzichtelijk en begrensd universum worden waarbinnen alles mogelijk is. Bredero: ,,Er is een huis met lieve ouders en buitenshuis ligt aan de ene kant de dierentuin en aan de andere de school. Die heet gewoon 'school', net zoals de juf 'Juf' heet. Het hele verhaal is extreem vanuit Dikkertjes speelse perspectief bezien. De film is dan ook een ode aan het magische denken van hele jonge kinderen. Zo kan Dikkertje wél met Raf praten, maar Opa niet. De kijker zal nooit precies weten of het 'echt' is."



Zelfs Raf, een indrukwekkend realistisch ogende animatronic (een pop die techniek bevat om te kunnen bewegen) op bijna ware giraffengrootte, zorgt voor verwarring bij de kijker. ,,De fantasie van een kind wordt door Annie M.G. Schmidt heel serieus genomen en dat vind ik bijzonder in haar werk. Ook in de film is dat zo; volwassenen gaan in Dikkertjes denkwereld mee zonder hem af te kappen."