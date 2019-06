Dik 3,5 miljoen kijkers zien Oranje van Japan winnen

Het vorige record dit toernooi stond uiteraard ook op naam van de Oranje Leeuwinnen. Bijna 2,8 miljoen voetballiefhebbers zagen de laatste poulewedstrijd tegen Canada. Het publiek voor de wedstrijden van Oranje groeit gestaag dit toernooi. Naar de openingswedstrijd tegen Frankrijk keken 1,6 miljoen mensen en de tweede poulewedstrijd tegen Kameroen was goed voor 2,3 miljoen kijkers.



De winstpartij tegen Japan is nog niet de best bekeken wedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen. Dat is de gewonnen EK-finale in 2017. Toen konden 4,1 miljoen kijkers na afloop juichen nadat Denemarken werd verslagen. De huldiging ging des tijds helemaal door het dak heen met 5,6 miljoen kijkers. De wedstrijd van gisteren werd wel beter bekeken dan de halve eindstrijd op dat EK tegen Engeland, die partij trok 3,3 miljoen belangstellenden.



De meest bekeken voetbalwedstrijd op de Nederlandse televisie is nog altijd de halve finale van het WK van Nederland tegen Argentinië in 2014 met 9,1 miljoen kijkers.