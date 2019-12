Diggy Dex schreef een afscheidsrede, maar denkt nog lang niet aan stoppen

De 39-jarige Diggy Dex was al op jonge leeftijd bezig met het maken van muziek. Toen hij elf jaar was speelde hij gitaar, vier jaar later ontdekte hij het rappen. Zijn passie zorgde ervoor dat hij zijn eerste soloplaat in 2006 lanceerde. En voorlopig is Diggy Dex nog lang niet klaar met zijn carrière. ,,Mensen meenemen in je eigen gedachten en gevoel. Dat vind ik het allermooiste wat er is.”



Door het schrijven van songteksten leerde Diggy Dex om zijn gevoelens uit te spreken, dingen die hij vaak niet persoonlijk tegen iemand durfde te zeggen. Zo schreef hij een emotioneel lied voor zijn vader in de tijd dat het niet goed met hem ging. ,,Het zette me wel aan het denken. Er zijn nog een boel dingen die ik wil zeggen, want straks is het te laat. Toen had ik het aan hem opgestuurd van: lieve pap, dit is voor jou", aldus de rapper.