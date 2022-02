DierenLot betaalt de volle mep, hoeveel donateurs à 1,85 euro heb je dan nodig voor al die spotjes?

update Soy Kroon is Jezus in The Passion, Dennis Weening speelt Judas

Acteur Soy Kroon neemt in de 12de editie van The Passion de rol van Jezus op zich. Het paasspektakel van omroep KRO-NCRV, op Witte Donderdag 14 april op televisie, komt dit jaar live vanuit Doetinchem. Het thema van de twaalfde editie is Alles komt Goed?! Dennis Weening speelt de rol van Judas.

