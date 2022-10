Diederik Jekel vraagt vriendin ten huwelijk met zelfgemaakte escaperoom die eindigt met ring

Op Instagram vertelt Jekel bij enkele foto’s van zijn creatieve aanzoek hoe het allemaal in zijn werk ging. ‘Deze zaterdag viel er een envelop op de deurmat met daarin een usb-stick en een sleuteltje en meer gekke dingen. Eline opende de video op de stick en zag een filmpje van mij uit de toekomst.’ Daarin zegt hij tegen haar: ‘We hebben een geweldig leven gehad, maar een experiment is misgegaan.’



Eline moest de toekomst van de twee redden. ‘En dat heeft ze gedaan. Haar hoogtevrees overwonnen door de Sint Maartenskerk te beklimmen. Heilige beelden verzameld, met metaaldetectoren gezocht, puzzels met uv-verf opgelost, kisten geopend door onze dates op volgorde aan te raken, kortom de hele zelfgemaakte escaperoom uitgespeeld.’



Bovenop de kerktoren stond een kist, die openging toen ze alles had uitgespeeld. ‘Daarin zat de ring.’ Diederik besluit: ‘Eigenlijk had zij niets anders hoeven doen dan ze al elke dag doet. Me gelukkig maken, haar omgeving (en mij) inspireren, ons leven vrolijker maken, zorgzaam voor iedereen zijn en haar oneindig lieve zelf zijn.’

Datingapp

Eline en Jekel leerden elkaar kennen in coronatijd. Hij zat op dat moment op een datingapp en vond het frustrerend dat er zo weinig informatie op de profielen van de vrouwen stond die hij trof. Hij deed een oproepje op sociale media aan vrouwen om meer aanknopingspunten te geven.



Eline zag dat oproepje per toeval voorbij komen, vertelde Jekel eerder aan deze site. ,,Via iemand die me volgde. Daarop stuurde zij een prachtig, dromerig jarenzeventiganimatiefilmpje uit de Sovjet-Unie. Over een egel in de mist. Die uiteindelijk met een beer naar de sterren kijkt. Ik was geïntrigeerd. We begonnen te chatten en al na een paar minuten wist ik: dit is de vrouw van mijn leven.”

