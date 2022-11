Dick Advocaat opent expositie over voetbal in galerie Hugo Borst

In galerie Weisbard in Rotterdam is tijdens het WK voetbal de tentoonstelling Voetbalkunst Maradona meets Lucebert te zien. Dick Advocaat verricht vanmiddag de opening om 17.00 uur.

In Weisbard, de galerie van Hugo Borst, zijn tot en met 18 december werken te zien van kunstenaars die zich met fotocamera of schilderend hebben uitgeleefd met als thema: voetbal. Zo leverde fotograaf Guus Dubbelman dé juichfoto van Maradona op het WK van 1986 in Mexico. De Argentijnse legende maakte tegen Belgie de 2-0 in de halve finale. Collega Paul Huf leverde een iconisch beeld uit de jaren zestig van Johan Cruijff en zijn ploeggenoten. Andere kunstenaars die hun werk voor een maand ‘uitlenen’: Marlene Dumas, Hans van der Meer, Vincent Menzel, Saminte Ekeland, Ralf Kokke, Marie Reintjes, Marloes Roeper, Frank Taal, Erno Verkerk, Arie Schippers en Bob van Persie, de vader van Robin.

,,Kunst en voetbal, het is geen voor de hand liggende combinatie", aldus Hugo Borst. ,,Toch wees Wim van Krimpen, destijds baas van de Kunsthal in Rotterdam, mij niet de deur toen ik een idee kwam pitchen. Het was 1999 en het EK voetbal kwam eraan. Ik opperde dat een tentoonstelling met kunstwerken die over voetbal gingen een goed idee was. Bijvoorbeeld Bart van der Leck had een meesterwerkje vervaardigd. En Dolf Henkes, Johan Thorn Prikker, Pyke Koch en Hendrik Chabot bijvoorbeeld. Zij lieten zich inspireren door het edele spel en de beoefenaars. Ook buitenlandse grootheden durfden het aan. Een dwarsstraat: Kazimir Malevich, Mel Ramos en Andy Warhol.”

Nu is er weer een voetbaltentoonstelling. Borst: ,,Fotografen Guus Dubbelman met Maradona en Hans van der Meer die al decennia odes brengt aan het amateurvoetbal. Ik ben blij met Arie Schippers die in dertig schilderijen, waarvan vier in Weisbard, de bouw van een voetbalstadion vastlegde. Welk stadion? Doet het er toe? Het gaat om de vertaalslag. Het is een proeve van bekwaamheid. En van een van mijn geliefde Nederlandse schilders Emo Verkerk zijn er tekeningen met een humoristische inslag: zoonlief Verkerk gebruikt het hoofd van Lucebert als bal.”

Maradona meets Lucebert wordt vrijdag 18 november om 17.00 uur geopend door Dick Advocaat en is tot en met 18 december te zien van donderdag tot en met zondag van 12.30 en 17.30 uur. De toegang is gratis.

