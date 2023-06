Diana Ross (79) met wereldtour naar Nederland

De 79-jarige Ross, vorig jaar nog op North Sea Jazz, doet Amsterdam aan met haar Music Legacy Tour. Tijdens de show zingt ze haar grootste solohits en de hits die ze scoorde als leadzangeres van The Supremes. Onder meer liedjes als Ain’t No Mountain High Enough, Stop! In the Name of Love, Upside Down en I’m Coming Out zullen voorbijkomen.