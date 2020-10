Diana Gabriels deelde 'ongevraagd' operatievideo van naakte Sonja Silva

Het is niet de eerste keer dat Diana Gabriels negatief in het nieuws is vanwege het delen van beeldmateriaal zonder toestemming. De Barendrechtse had in 2018 nog een claim van Marc van der Linden aan haar broek hangen, omdat haar kliniek zonder zijn toestemming foto’s van hem op de website publiceerde.

Datzelfde is nu ook Sonja Silva overkomen. In het online programma #BOOS vertelt ze tegen presentator Tim Hofman dat ze voor een dijbeenlift naar de kliniek van Gabriels ging. Van tevoren had ze duidelijk aangegeven dat ze niet wilde dat er gefilmd zou worden. Dat gebeurde toch. ,,Voor de operatie kreeg ik oxazepam, waardoor ik niet meer zo helder was. Toen moest ik een contract tekenen, waarin kennelijk stond dat ze mocht filmen. Dat wist ik op dat moment helemaal niet, maar ik dacht ‘het zal wel goed zijn’. Je vertrouwt medici.”

Chantage

De operatie van Sonja Silva werd gefilmd en beelden hiervan verschenen later op sociale media. ,,In die video was ik bloot te zien. Ik lag in mijn nakie op de operatietafel. Pas toen ik rechtsbijstand inschakelde, werd de video offline gehaald. Ik vond dat niet netjes en stuurde Diana nog een mail. Daarop kreeg ik de reactie dat ik ‘rustig aan moest doen’, want anders zou ze die naaktvideo verspreiden.”

Sonja Silva en Marc van der Linden zijn niet de enige slachtoffers van Diana Gabriels. Influencers Vonneke Bonneke en Selma Omari komen ook aan het woord in de #BOOS-aflevering. Zo zou Gabriels ongevraagd een vakantiefoto van Omari hebben gedeeld als reclame voor een BBL-behandeling (waarbij overtollig vet in de billen wordt gespoten, red.) die de influencer nooit ondergaan heeft in de kliniek. Vonneke Bonneke zag ineens foto's van haar borstverkleining terug op Instagram, ook zonder toestemming.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: