Di-rect-zanger Marcel Veenendaal in tranen tijdens optreden om zieke Linde

,,In deze tijden denk ik dat het heel erg fijn is om mensen die om je geven om je heen te hebben, om je te steunen, om je lief te hebben”, zegt hij. ,,Ik wens voor iedereen, hier in de auto, maar vooral ook voor alle mensen die het zwaar hebben... en lieve Linde...’’ Zijn stem breekt. ,,Ik word er helemaal gestoord van. Het is gewoon helemaal kut.” Vanaf dat moment kan Marcel zijn tranen niet meer bedwingen. ,,Geef me nog even een paar tellen en dan doen we nog een liedje.”



Linde ontdekte een aantal weken geleden dat ze borstkanker heeft en werd door haar vrienden verrast met het concert. De Collecte Drive-in is gestart vanwege de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Door het coronavirus gaan er in 2020 minder collectanten op pad, daarom zamelt de radiozender op deze manier geld in.