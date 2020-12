DI-RECT met Soldier On hoogste nieuwe binnenkomer in Top 2000

VIDEODI-RECT is met Soldier On dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000. De hit van de Haagse rockers maakt op het randje van de top 10 zijn debuut en komt binnen op plaats 12. Het levert de band een Top 2000 Award op, zo werd vanmiddag bekend in de radioshow De Wild in de Middag .

Radio 2 zet met de Top 2000 Award sinds 2018 jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers. Vorig jaar viel Danny Vera die eer ten deel De Zeeuwse zanger was met Roller Coaster de hoogste binnenkomer ooit op plaats 4. Davina Michelle kreeg de award twee jaar geleden. Zij was toen de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer met Duurt Te Lang op plek 477.

Zo’n hoge entree als DI-RECT nu maakt is in de voorgaande 21 edities zelden voorgekomen. Slechts vijf platen wisten hoger binnen te komen: Guns N’ Roses met November Rain (op 10 in 2000), Coldplay met Viva La Vida (op 11 in 2009), Adele met Someone Like You (op 6 in 2011), Danny Vera met Roller Coaster (op 4 in 2019) en Normaal met De Boer Dat Is De Keerl (op 9 in 2019).

Bohemian Rhapsody

De gehele ‘lijst der lijsten’ wordt later vandaag bekend. Eerder werd al duidelijk dat Danny Vera de nieuwe lijstaanvoerder is. Hij stoot Queen’s Bohemian Rhapsody van de troon. Vera was er zelfs sprakeloos door. ,,Ik ben meestal van heel veel praten, maar hier ben ik een beetje stil van. Ik vind het prachtig en een vleugje gênant. Het is heel bijzonder”, luidde zijn reactie na de bekendmaking.

De Top 2000 begint volgende week vrijdag, eerste kerstdag, om middernacht. Jeroen van Inkel mag dit jaar aftrappen met de nummer 2000: Can’t Get It Out Of My Head van Electric Light Orchestra. De nummer 1, Roller Coaster van Danny Vera, sluit iets voor middernacht op 31 december het jaar af.

Volledig scherm Di-rect in het Top 2000 cafe is de winnaar van de Top 2000 award. © ANP

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: