DI-RECT geeft livestreamconcert met Residentie Orkest: ‘Droom die uitkomt’

‘Dit stond al lange tijd op onze bucketlist en in het Residentie Orkest hebben we een partij gevonden met wie we deze droom kunnen verwezenlijken. Voor de arrangementen slaan we opnieuw de handen ineen met arrangeur Tom Trapp met wie we in het verleden al eerder toffe dingen hebben gemaakt. Dit gaat heel spectaculair worden”, belooft DI-RECT.