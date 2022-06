Di-rect eert Coen en Sander in ‘laatste’ show, duo zwaait met tegenzin af

Ze beloofden even voor 19.00 uur een ‘stichtelijk woord’, maar het afscheid werd veel meer gekenmerkt door wat Coen en Sander daarvóór zeiden. De licht spottende Coen over alweer zo’n gladde Radio 538-hit die hij had gedraaid, de opmerking dat hij geen zin had om voor de laatste keer naar nieuwslezer Jo van Egmond te gaan.

Want haar nieuwsblokje luidde het laatste halfuur in van zestien jaar bijna dagelijks Coen en Sander. De twee gaan solo verder en zijn vanaf het najaar alleen nog samen te horen op vrijdag. Niet hun keuze dus, herhaalden ze nog maar eens na vragen van luisteraars via de 538-app. Maar daar moest het afscheid duidelijk niet over gaan.

Het duo bedankte de luisteraars voor al die jaren meeleven en de talloze berichtjes van vandaag. Sander kwam met een lofzang over het medium radio, waar hij zo van houdt. Het laatste lied kon er maar één zijn. De tijden gaan veranderen en daar zong Di-rect eens over in Times are changing, de eerste single van de band met zanger Marcel Veenendaal nadat Tim Akkerman was opgestapt. Die bleef daarna wel actief, maar met minder succes dan zijn voormalige band.

Quote Je moet gewoon zorgen, als dingen veranderen, dat je niet de Tim bent, maar de Di-rect Sander Lantinga

,,Times are changing, en ook al heb je er zelf niet voor gekozen, dan kan het nog steeds goed zijn’’, sloot Swijnenberg, die voortaan in zijn eentje de lunchshow maakt op de zender, het programma af. ,,Want verandering brengt ook nieuwe energie, nieuwe dingen, en dat is natuurlijk altijd positief. Daar kijken wij ontzettend naar uit.’’ Lantinga, die na de zomer de middagshow op Radio Veronica presenteert, grapte: ,,Je moet gewoon zorgen, als dingen veranderen, dat je niet de Tim bent, maar de Di-rect.’’

De dj’s hielden het luchtig en droog, anders dan hun geliefde nieuwslezer Jo. ,,Dank voor alle jaren dat ik van jullie heb mogen meegenieten, jongens’’, sprak ze emotioneel. ,,Het was een prachtavontuur met jullie.’’

Gevaarlijke keuze

Het besluit om met de dagelijkse show te stoppen kwam voor het duo als een donderslag bij heldere hemel. ,,Er moet op deze plek een meer muziek-driven middagprogramma worden gemaakt, kregen we te horen’’, vertelde Lantinga aan deze site. De twee zijn er kritisch over. ,,Ik denk dat Radio 538 meer gebaat is bij stabiliteit’’, aldus Sander. ,,Afgelopen december veranderde de ochtendprogrammering, daarvoor de dag en nu ook de middag. Ik hoop van harte dat het wat oplevert, maar heel stabiel naar de luisteraar oogt dit natuurlijk niet.’’

En Swijnenberg: ,,De fundering van je zender is toch de ochtend- en middagshow. Met televisie kun je na één of twee afleveringen al zeggen of het werkt. Radio is slow business. Pas over een half jaar kun je oordelen. Ik snap goed dat er iets moet gebeuren, maar ik vind het een gevaarlijke keuze. Je moet waken voor een 3FM-scenario. Dat er te veel gekloot wordt en luisteraars de grip met de station kwijtraken.’’

