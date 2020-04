DGTL organiseert dit weekend het grootste virtuele festival ter wereld

Twee dagen lang, op zaterdag en zondag, kun je dansen in je huiskamer op livestreams en videostreams van 28 dj’s die, als er geen coronavirus was geweest, op de NDSM-werf hadden gestaan. Op het programma staan onder anderen headliner Adriatique, Kink en Nederlandse artiesten als Ki/Ki, Prunk en Luuk van Dijk.

,,Dat DGTL niet door kon gaan was een zware teleurstelling, maar we hebben het helemaal omgetuned naar iets positiefs,” zegt oprichter Tom Veldhuis. ,,Ons hele team zat thuis. We zagen online dat er wel wat livestreams georganiseerd werden, maar nog geen heel festival. En als je dat wil doen, moet je het ook goed doen met meerdere stages en superveel artiesten.”

Een aantal artiesten doet een livestream. Anderen namen hun set op en stuurden een video in. ,,Dat werkt best goed, want ze staan op verschillende plekken zoals een strand, een dakterras, een park en op de NDSM-werf.” De dj’s draaien tussen 14.00 en 23.00 uur op meerdere stages tegelijkertijd, net als op een echt festival. Het blokkenschema verschijnt vandaag op de website.

Daar kun je tijdens Digital DGTL - mits je in Amsterdam woont - ook drank kopen bij een digitale bar en eten bestellen in de digitale food court. Dat wordt dan bij je thuisbezorgd. ,,Er is zelfs een virtuele chill area, al weet ik nog niet hoe die er precies uit komt te zien,” zegt Veldhuis. Ook kun je backgrounds van eerdere edities downloaden om te printen en op te hangen in je woonkamer of op te slaan als achtergrond op je laptop.

Daarnaast is er een Q&A over hoe DGTL het eerste circulaire festival ter wereld wordt. Dat zou dit jaar zijn, maar dat is, om begrijpelijke redenen, verplaatst naar volgend jaar.

Vaccin

Digital DGTL is helemaal gratis, maar er is wel een knop om een donatie te doen aan het ErasmusMC, voor onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus. ,,Omdat we veel internationaal bereik hebben, wilden we ook graag een wereldwijd goed doel uitkiezen,” legt Veldhuis uit. ,,Het Erasmus MC heeft al een groot bedrag verzameld en de hele wereld heeft iets aan een vaccin.”

Zelf is DGTL verzekerd voor een epidemie, al moet er nog wel afgestemd worden hoeveel de verzekeraar gaat uitbetalen. Veldhuis: ,,En alleen de kosten zijn verzekerd, niet de winst.”