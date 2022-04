Deze week nieuw op Netflix: Ozark, Grace and Frankie en 365 Days: This Day

kijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Ozark - seizoen 4, deel 2

Marty Byrde (Jason Bateman) kwam in de problemen met de Mexicaanse drugsbaron waarvoor hij geld witwaste. Hij probeert zijn hachje te redden door te verhuizen naar Ozarks. Deel 1 van seizoen 4 verscheen in januari op Netflix, na een paar maanden wachten zijn nu de allerlaatste afleveringen van Ozark te bekijken. In deel 1 van het laatste seizoen stapelden de problemen zich op voor Marty en Wendy Byrde. Zit er nog een houdiniact in?

Grace and Frankie - seizoen 7, deel 2

Het tweede deel van het allerlaatste seizoen van Grace and Frankie staat nu op Netflix. Grace (Jane Fonda) en Frankie (Lily Tomlin) moeten in het begin niks van elkaar hebben, maar wanneer hun beide partners een punt achter hun relatie zetten en er samen vandoor gaan, bloeit er tussen de dames een vriendschap op.

The Defeated - seizoen 1

In deze oorlogsserie die zich afspeelt in 1946 gaat een Amerikaanse agent (Taylor Kitsch) op zoek naar zijn vermiste broer, die ondergedoken ex-nazi’s vermoordt. Ondertussen helpt hij een onervaren Duitse agente (Nina Hoss) het geweld in Berlijn tegen te gaan.

Films

365 Days: This Day

Het vervolg van de erotische film 365 Days is nu te zien op Netflix. Laura (Anna-Maria Sieklucka) werd op haar 29e verjaardag ontvoerd door Don Massimo (Michele Morrone), een maffiabaas. Ze kreeg een jaar de tijd om verliefd te worden op hem. Nu is de tweede film te zien: 365 Days: This Day. De relatie tussen de twee ontwikkelt zich verder en Laura en Massimo komen erachter of hun relatie sterk genoeg is.

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes

Deze documentaire onderzoekt het grote mysterie rondom de dood van filmicoon Marilyn Monroe. De zaak van Marilyn werd in 1982 heropend, omdat er twijfels waren over de oorzaak van haar dood. De tapes zijn nu voor het eerst te horen.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

