Deze tien talenten gaan het maken in 2021

In een kwartaal maakte ze een prachtvoorstelling, waar normaal drie jaar voor staat

OPERA

Lisenka Heijboer Castañón



Ze studeerde en werkte als ‘directing fellow’ aan de befaamde Juilliard School in New York, toen corona in februari de proporties van een pandemie kreeg. Operaregisseur Lisenka Heijboer Castañón (29) keerde terug naar Nederland en kreeg een paar maanden later dé kans van haar loopbaan van de directeur van de Nationale Opera in Amsterdam, Sophie de Lint. De opdracht: combineer bestaand materiaal tot een nieuwe opera, compleet met orkest, solisten én ­– schitterende vondst – een kinder­koor. Want kinderen mochten dit jaar immers wel in de buurt van volwassenen komen, zodat er toch nog verbinding en beweging in de voorstelling Faust [working title] zat.