Deze sterren ruilden hun paspoort in voor een andere nationaliteit

Liam Neeson

De van oorsprong Ierse acteur Liam Neeson werd in 2009 een Amerikaans staatsburger. De 65-jarige Taken-ster ruilde zijn nationaliteit in na het overlijden van zijn vrouw Nathasha Richardson. Mede door de enorme hoeveelheid steun die hij van de Amerikanen kreeg, besloot hij een Amerikaans paspoort aan te vragen.



Arnold Schwarzenegger

Hij is geboren in Oostenrijk, maar verhuisde in 1968 naar Amerika. Arnold Schwarzenegger kwam elf jaar later al in aanmerking voor het Amerikaanse burgerschap, maar wachtte daar nog even mee. Zijn thuisland was namelijk in onderhandeling om burgers een dubbele nationaliteit te geven. In 1983 werd de 70-jarige acteur officieel een Amerikaan.



Salma Hayek

Salma Hayek deed een bekentenis nadat ze haar Amerikaanse paspoort in handen kreeg. De van oorsprong Mexicaanse actrice liet namelijk los ze de Verenigde Staten illegaal was binnengekomen en dus voor een 'korte periode' een illegale immigrant was.