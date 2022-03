Deze sterren kamp(t)en net als Bruce Willis met afasie

Interview + Recensie Gaby Hoffmann schittert naast Joaquin Phoenix in het ontroeren­de C'mon C'mon

Als peuter stond actrice Gaby Hoffmann (39) al voor de filmcamera’s. Maar veel trek in een carrière in Hollywood had zij niet. Totdat zij bij gebrek aan iets beters het opnieuw probeerde. Dat leverde onder meer een prachtige rol op in het familiedrama C’mon C’mon.

30 maart