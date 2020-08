Deze serie over een helse vechtscheiding grijpt de kijker bij de keel

Ex-vrouw Elton John wilde einde aan leven maken

25 augustus Renate Blauel, de ex-vrouw van Elton John, probeerde enkele dagen na hun huwelijk in 1984 een einde aan haar leven te maken. Dat staat volgens Britse media in rechtbankdocumenten die de advocaat van Renate indiende in de zaak tegen de zanger. De vrouw eist een schadeclaim van 3 miljoen pond omdat Elton in zijn recente autobiografie over hun huwelijk schreef.