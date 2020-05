Deze presentatrice stoot Jessie Jazz van troon als mooiste vrouw van Nederland

Onlinebekendheid en presentatrice Sylvana IJsselmuiden (25) is door mannenblad FHM verkozen tot de mooiste vrouw van Nederland 2020. Ze neemt de titel over van voormalig miss Jessie Jazz Vuijk, die vorig jaar won. Yolanthe Cabau, dit jaar op plaats drie, wordt geëerd met een All Time Favorite-award.

De in Leeuwarden geboren IJsselmuiden is vooral bekend als presentatrice van de F1 Show van de site Autobahn en kwam regelmatig voorbij op Dumpert. De blondine was in 2018 nog de hoogste binnenkomer in de lijst van FHM toen ze vanuit het niets op plek tien belandde.



,,Ik vind het een ongekende eer, want het is een fantastische titel’’, reageert ze nu op naar nummer 1 notering. ,,Ik heb er best over nagedacht: waarom ik? Ik heb daar wel een antwoord op gevonden. De mentaliteit van altijd met beide voetjes op de grond blijven staan en jezelf nergens te goed voor voelen, heeft er denk ik voor gezorgd dat ik nummer 1 ben geworden. Dan kom ik toch uit op mijn motto: uiterlijk straalt, innerlijk bepaalt.”

Volledig scherm Sylvana in de nieuwe FHM. © FHM/Nanda Hagenaars

Moeder en zus

Sylvana vindt haar gezicht het mooiste aan zichzelf, omdat daaraan altijd direct is af te lezen hoe ze zich voelt. Zelf noemt ze andere vrouwen overigens als mooiste. ,,Dat zijn mijn moeder en mijn zus’’, zei ze eerder. ,,Dat zijn zulke fantastische vrouwen. Mijn moeder is echt een powervrouw en mijn zus is de allerbeste ooit. Als ik voor een BN’er moet kiezen, dan ga ik voor Katja Schuurman. Wat een lekker wijf. En ze is ook echt leuk. Lekker stoer, beetje motorrijden en ze heeft zoveel uitstraling. Dat is toch het belangrijkste.’’

Yolanthe