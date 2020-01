onzeker in 2020Het Songfestival is in Rotterdam, Boer zoekt Vrouw keert terug op tv en de Top 2000 sluit ook 2020 weer af. Maar wat weten we eigenlijk nog niet over het nieuwe jaar?

Matthijs van Nieuwkerk

Het lot van Eva Jinek (voortaan bij RTL) en Jeroen Pauw (blijft bij de publieke omroep, maar stopt met zijn talkshow) is bekend. Maar wat doet het derde lid van het (voormalige) NPO-talkshowsupertrio? Deze maand hakt Matthijs van Nieuwkerk eindelijk de knoop door. Insiders weten het zeker: hij stopt na 15 jaar met De Wereld Draait Door. Niet in de laatste plaats omdat de presentator vanwege een streng salarisbeleid de helft van zijn jaarinkomen ziet verdampen. Kiest hij voor een zaterdagavondprogramma om daarnaast bij te klussen in België (voor het publieke Canvas), of buigt hij toch voor een fraaie cheque van RTL?

GTST

Met de pas geïntroduceerde familie Verduyn (inclusief hondje Dolly) wonen tegenwoordig ook ‘gewone’ mensen in Meerdijk. Een bewuste keuze van de makers om de hordes afgehaakte GTST-kijkers – ‘het werd te veel een glamoursoap’, aldus de makers – weer voor de buis te krijgen. RTL-baas Peter van der Vorst is ervan overtuigd dat de serie na flink bijpunten een renaissance wacht. Dit jaar moet hoe dan ook het roer om, anders is de tijd van onbezorgdheid definitief voorbij.

Het realitygenre

RTL draaide, in elk geval voorlopig, een fors deel van het realitygenre de nek om na een uitgezonden aanranding in het datingshow De Villa. Onderzoek moet bepalen of het type ‘guilty pleasure-programma (waaronder Temptation Island en Free Love Paradise) nog terugkeert. Vast wel, maar dan onder begeleiding van mensen die de ethische grenzen streng bewaken. De hamvraag is vervolgens: hoe ‘guilty’ en voor kijkers aantrekkelijk zijn deze in de basis al dubieuze titels nog?

Martien Meiland