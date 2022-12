Deze ene opmerking in Sterren op het doek vond ik nog het meest treurig

European Film Awards dit jaar spannend door kansen voor Knor

De European Film Awards, oftewel de ‘Europese Oscars’, worden vanavond voor de 35e keer uitgereikt. De ceremonie vindt plaats in Reykjavik. Nederland maakt kans op een beeldje dankzij de familiefilm Knor, die in de race is voor de prijs voor beste Europese animatiefilm van het jaar.

10 december