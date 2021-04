‘Deze editie van The Passion is de meest bizarre die ik ooit heb meegemaakt’

Roermond, begin maart, even voor zevenen ’s avonds. Het is donker en al stil op straat. Het theaterhotel van Van der Valk lijkt uitgestorven. Niks is minder waar: hier wordt vanavond het slot van The Passion gerepeteerd. De veroordelingsscène met Jezus en Pilatus. De receptioniste achter de balie wijst de weg. ,,Ja, ik herken u wel, u bent ook één van hen’’, zegt ze. Ontkennen heeft geen zin - ik ben tenslotte Petrus niet. ,,Dáár moet u heen voor The Passion.’’