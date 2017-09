Deze drie acts strijden om plek op Junior Eurovisie Songfestival

Fans gedenken verjaardag Moore met 007-film

De James Bond Nederland-vereniging organiseert op 13 oktober in bioscoop Eye in Amsterdam een eenmalige vertoning van de 007-klassieker The Spy Who Loved Me. De bijeenkomst vindt plaats om Bond-vertolker Roger Moore te eren. Moore, die in mei overleed, zou op 14 oktober 90 jaar geworden zijn.