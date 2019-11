Deze beroemde vrouwen sloegen, net als Bridget, een veel jongere vlam aan de haak

Heeft een relatie waarin de partners veel verschillen in leeftijd kans van slagen? En dan vooral als de vrouw ouder is dan de man? Bridget Maasland (45) en André Hazes (25) hopen daar wel op . Deze sterren, uit binnen- en buitenland, gingen hen voor.

Heleen van Royen (54) en Bart Meeldijk (33)

Volledig scherm Schrijfster Heleen van Royen en haar vriend Bart Meeldijk © Hans van der Beek

Met een leeftijdsverschil van 22 jaar hebben schrijfster Heleen van Royen en drummer Bart Meeldijk een veelbesproken relatie. Toen ze zes jaar geleden een relatie kregen - na wat grapjes over en weer op Twitter - stonden de kinderen van Heleen (haar jongste was toen 17 jaar) en de familie van Bart niet bepaald te springen. Nu, een boek over hun seksleven en een verloving verder, zijn de twee nog heel gelukkig samen. Al is Heleen wel pragmatisch, zei ze eerder. ,,Als ik zestig ben, moet hij lekker door met zijn leven, een gezinnetje stichten of weet ik wat.”

Patricia Paay (70) en Robbert Hinfelaar (31)

Volledig scherm Patricia Paay en haar man Robbert Hinfelaar © BRUNO PRESS

Patricia Paay (70) biechtte vorig jaar op te hebben gelogen over de leeftijd van haar huidige echtgenoot Robbert Hinfelaar. Toen ze de zakenman en meubelverkoper in 2016 introduceerde aan de buitenwereld, vertelde ze dat hij 32 jaar was. Maar op dat moment was hij 28 jaar: vier jaar jonger dan Paay suggereerde. Het klonk nu eenmaal beter, vond ze. Hoe dan ook, het leeftijdsverschil van 39 jaar zit hen niet in de weg. Ze zijn voor de wet inmiddels drie jaar getrouwd.

Katja Schuurman (44) en Freek van Noortwijk (31)

Volledig scherm Katja Schuurman en Freek van Noortwijk stapten deze zomer in het huwelijksbootje © ANP Kippa

Het begon met een wilde avond op het toilet van zijn restaurant in 2015, ‘een goed verhaal’ om te vertellen aan vrienden. Maar dat is inmiddels uitgegroeid tot een romantisch huwelijk tussen actrice/presentatrice Katja Schuurman (44) en chef-kok Freek van Noortwijk (31). Ze heeft zich nooit zo vrij gevoeld in een relatie, zei ze eerder. ,,Nu heb ik een seksleven met veel intimiteit. Je kunt niet alles vinden in een partner en seks is volgens mij erg belangrijk. Dat maakt wat je verbindt uniek.”

Connie Witteman (68) en Eugene van Dun (50)

Volledig scherm Connie Witteman met haar voormalige partner Eugene van Dun © anp

Het leek zo’n mooi sprookje: Connie Witteman vond na haar scheiding van Hans Breukhoven de liefde bij de 18 jaar jongere Eugène van Dun. Hij vroeg haar in 2014, na een relatie van enkele maanden, ten huwelijk. Zij was tot tranen toe geroerd, als ‘vrouw met ontzettend veel bagage’. De bruiloft werd steeds uitgesteld en eind vorig jaar barstte de bom, toen de verloving plots werd verbroken. Geen spoortje liefde meer te bekennen: de twee gooien over en weer met modder.

Weinig ‘cougar’-huwelijken

Relaties waarbij de vrouw een stuk ouder is dan de man, monden in Nederland zelden uit in een huwelijk. Die vrouwen, ook wel cougars (poema’s) genoemd, zijn economisch onafhankelijk en kunnen zich een ‘jonge prooi’ permitteren.



In 2017 trouwden 61 echtparen waarbij de bruid twintig jaar ouder was dan de bruidegom, blijkt uit cijfers van het CBS. Andersom gebeurt het veel vaker: 909 keer was de man twintig jaar ouder op de trouwerij.



Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat bij een leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar de ‘scheidingskans’ toeneemt. De onderzoekers volgden 87.000 stellen die in 2003 gingen samenwonen. Van de koppels met een leeftijdsverschil van maximaal vijf jaar was in 2015 ongeveer een kwart uit elkaar. Was het leeftijdsverschil vijf tot tien jaar, dan bleek het risico op een scheiding 30 procent. Bij een nog groter leeftijdsverschil nam het risico op scheiding verder toe. Bij grote leeftijdsverschillen blijkt de relatie wel iets stabieler als de man ouder is, concludeert het CBS.

Heidi Klum (46) en Tom Kaulitz (30)

Volledig scherm Tom Kaulitz en Heidi Klum © Jordan Strauss/Invision/AP

In het buitenland kunnen ze er ook wat van. Zo trouwde topmodel Heidi Klum (46) begin dit jaar met Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz (30). Het leeftijdsverschil doet haar niks, zegt ze. ,,Die leeftijd is alleen onderwerp van gesprek als iemand er iets over te zeggen heeft, anders denk ik er niet eens aan. Je moet gewoon een gelukkig leven leiden zonder je iets aan te trekken wat anderen ervan vinden. Want daar krijg je pas rimpels van.”

Robin Wright (53) en Clement Giraudet (34)

Volledig scherm Robin Wright en Clement Giraudet bij een voetbalwedstrijd © Getty Images

House of Cards-actrice Robin Wright (53) trouwde vorig jaar augustus met de 19 jaar jongere Clement, een Franse pr-manager. Na haar zeer publieke huwelijk met acteur Sean Penn houdt Wright haar relatie nu zoveel mogelijk privé. In interviews houdt ze het op ‘ik ben gelukkig'. En oké, met een knipoog: ,,Ik was altijd al een beetje een laatbloeier.”

Emmanuel Macron (41) en Brigitte (66)

Volledig scherm Emmanuel Macron en Brigitte Macron © AP