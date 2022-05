Deze bekende Nederlanders kregen in mei 2022 een baby

Euphoria-ac­teur Dominic Fike 'heel erg verliefd' op Hunter Schafer

Dominic Fike heeft zich voor het eerst in het openbaar uitgelaten over zijn relatie met zijn Euphoria-tegenspeelster Hunter Schafer. De zanger en acteur zegt in een interview met het magazine GQ ‘heel erg verliefd’ op haar te zijn.

30 mei