Deuren van gesloten Koninklijk Paleis op de Dam open voor tv-kijkers

De eenmalige documentaire van ongeveer 50 minuten komt later dit jaar op televisie. Het is min of meer een vervolg op het tweeluik van Omroep MAX over de Keukenhof. Ook het bloemenpark is gesloten voor het publiek, in twee uitzendingen konden de kijkers via de televisie toch de bloemen bewonderen. ,,Het verschil is dat de bloemen voor zichzelf spraken, maar dat het paleis wel enige duiding nodig heeft. Daarom ben ik blij dat de conservator ons helpt.’’