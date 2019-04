Designated Survivor keert deze zomer terug

Thomas Acda heeft ‘kleine’ hersen­schud­ding na val van fiets

17:15 Thomas Acda (52) is genoodzaakt zijn voorstelling in Assen vanavond af te blazen. De cabaretier kampt met een 'kleine' hersenschudding, vertelt hij op Twitter. Gisteren moest hij ook al zijn show in Zoetermeer afzeggen, beide voorstellingen worden in oktober ingehaald.