Derksen noemt aangifte Baudet ‘voor de bühne’, OM ziet in verspreking ‘mogelijke opruiing’

liquidatie-relJohan Derksen heeft woensdagavond in Veronica Inside kort gereageerd op de aangifte die Thierry Baudet tegen hem wil doen. De Forum voor Democratie-leider doet aangifte omdat Derksen in zijn programma zei dat Baudet moest worden ‘geliquideerd’. Direct na zijn uitspraak, zei Derksen dat het een verspreking betrof. Hij bedoelde naar eigen zeggen ‘dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen’.

,,Het is allemaal voor de bühne”, zei Derksen gisteravond in zijn talkshow over de aangifte-plannen van Baudet. Eerder liet Derksen al weten verbaasd te zijn dat er ophef was ontstaan over zijn opmerking. ,,Alles wat wij hier zeggen is om te lachen.” Derksen blijft echter bij zijn standpunt dat Baudet volgens hem niet in de Tweede Kamer thuishoort. ‘Als je alleen van Amsterdam naar Den Haag rijdt om te provoceren, stap dan uit de politiek’.

Vorige week liet het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag weten dat het onderzocht of Derksen een strafbare uiting heeft gedaan in de uitzending van de SBS-talkshow. Een woordvoerder van Baudet liet gisteren weten dat de uitspraak van Derksen inderdaad strafbaar was volgens het OM. Het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie-eenheid in Den Haag stelt de aangifte op en Baudet zet hier vandaag zijn handtekening onder, aldus de woordvoerder.

Opruiing

Het OM Den Haag liet later echter weten dat het zogeheten Team Bedreigde Politici heeft geconcludeerd dat er sprake is van ‘een mogelijke opruiing’ door Derksen. ,,Daarop is de heer Baudet uitgenodigd om aangifte te doen.” Volgens de zegsman van het OM verloopt de procedure verder zo dat hetzelfde team, onder gezag van de officier van justitie, verder onderzoek doet naar de kwestie. De officier van justitie besluit uiteindelijk of de zaak aan de rechter wordt voorgelegd of niet.

Talpa, de werkgever van Derksen, heeft laten weten niet te willen reageren op de kwestie.