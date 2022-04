Derksen en Van der Gijp geloven Johnny de Mol niet: ‘Het is natuurlijk gebeurd’

Johan Derksen en René van der Gijp zijn ervan overtuigd dat Johnny de Mol wel degelijk schuldig is aan de mishandeling van zijn ex-vriendin Shima Kaes. Dat zeiden de heren gisteravond in hun eigen talkshow Vandaag Inside . ,,Als er een politierapport is met foto’s en medische verklaringen van dat meisje, dan zullen ze het aan kunnen tonen’’, stelde Derksen.

Johnny de Mol kwam eergisteren met een statement aan het begin van zijn talkshow HLF8, waarin hij de mishandeling van zijn ex Shima ontkende. Aanleiding daarvoor was een publicatie van HP/De Tijd, waarin weer te lezen viel dat Shima zegt te zijn geschopt en geslagen door De Mol, die haar ook zou hebben geprobeerd te wurgen. Daar is volgens De Mol echter ‘niets van waar’. ,,In alle eerlijkheid en met twee vingers in de lucht: er is niets van waar. Ik heb dat allemaal niet gedaan en van mishandeling is zeker geen sprake.”

Johan Derksen en René van der Gijp geloven daar niets van, zo maakten ze gisteren duidelijk in Vandaag Inside. ,,De eerste fout die ze gemaakt hebben bij Talpa”, zo zei Derksen, ,,is dat ze Johnny een talkshow hebben gegeven.” Dat had volgens de 73-jarige presentator te maken met het feit dat de De Mol-telg ‘totaal ongeschikt is’, maar ook een drank- en drugsprobleem heeft gehad. ,,Dan doe je dingen, ja, daar kun je later heel veel spijt van hebben, maar het is wel makkelijk om te zeggen: ‘het is niet gebeurd’.”

AD-columniste Angela de Jong, die in de uitzending van de heren te gast was, vroeg zich af of Derksen daarmee bedoelde dat hij het statement van De Mol niet geloofde. ,,Nou, als er een politierapport is met medische verklaringen en foto’s van dat meisje, dan zullen ze het aan kunnen tonen”, antwoordde hij.

Het was De Jong bovendien een doorn in het oog dat misdaadjournalist John van den Heuvel tijdens een uitzending van RTL Boulevard sprak van een ‘schandpaal’ en dat voor Johnny ontlastende passages wellicht waren weggelaten. Ze stelde dat het dossier dat er tegen De Mol lag ‘niet mals’ was. Van der Gijp had niet veel woorden nodig om daar op te reageren: ,,Het is natuurlijk gebeurd.”

De Mol ging eergisteren verder niet inhoudelijk in op de aantijgingen. ,,Wanneer dit een zaak wordt, en daar ziet het wel naar uit, dan zal ik mij verdedigen en verantwoorden op de daarvoor bestemde plek”, zei hij daarover.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Johnny de Mol © SBS6

Drie incidenten

Johnny de Mol en Shima Kaes kregen in 2014 een relatie. In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar. Eind 2020 deed Kaes aangifte tegen De Mol wegens zware mishandeling en poging tot doodslag. Ze is deze week voor het eerst gehoord door de recherche, bevestigt haar juridisch adviseur.

De aangifte van Kaes gaat over drie vermeende incidenten uit 2015 - in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza - waarbij De Mol haar dus zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen.

Hoewel de gebeurtenissen al jaren geleden plaatsvonden, durfde Kaes naar eigen zeggen eerder geen aangifte te doen uit angst voor represailles. Nadat de vermeende mishandeling werd beschreven in een boek over de familie De Mol, deed ze dat alsnog.

Johnny, inmiddels al jaren samen met voormalig Kus-zangeres Anouk van Schie, ontkende de beschuldigingen al eerder. Hij zag de aangifte niet aankomen. ,,Ik vind het ook heel moeilijk omdat we nog af en toe contact hadden’’, zei hij. ,,Zo heeft mijn ex me gecondoleerd toen mijn oma overleed, heeft ze me gefeliciteerd toen Anouk en ik ons verloofden en ook nog toen Anouk zwanger was. Dan komt zo’n hele zware beschuldiging bijna zes jaar na dato heel rauw op je dak vallen.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: