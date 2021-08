Derde seizoen van Netflix-hitserie You vanaf 15 oktober te zien

Penn Badgley zal ook in de nieuwe reeks weer in de huid van stalker Joe Goldberg kruipen. In het eerste seizoen zagen we hoe de manager van een boekwinkel verliefd wordt op een van zijn klanten. Die verliefdheid neemt echter obsessieve vormen aan.



In het tweede deel, dat in 2019 verscheen, was te zien hoe hij wederom een obsessie ontwikkelde voor een vrouw: Love Quin (Victoria Pedretti). De actrice zal ook in het nieuwe seizoen te zien zijn.



De eerste twee delen van de hitreeks, gebaseerd op boeken van Caroline Kepnes, werden goed ontvangen. Seizoen één is een verfilming van haar boek You en seizoen twee een verfilming van haar boek Hidden Bodies.