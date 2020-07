Derde en laatste seizoen voor Dead To Me

De duistere comedy startte in het voorjaar van 2019 en gaat over twee vrouwen die allebei iemand zijn verloren. Jen (Christina Applegate) en Judy (Linda Cardellini) zijn tegenpolen, maar als ze elkaar leren kennen in een praatgroep voor nabestaanden, bouwen ze een bijzondere vriendschap op.



‘Ik ga deze dames ontzettend missen’, schrijft Applegate op Twitter bij een foto waarop ze te zien is met Cardellini en showrunner Liz Feldman. ‘Maar we vonden dit de beste manier om het verhaal rond deze twee vrouwen af te ronden.’



De actrice, die in de jaren 80 doorbrak als Kelly Bundy in Married With Children, is ook een van de producenten van de show. Ze laat in haar tweet aan de fans van Dead To Me weten dat de cast en crew de productie zullen hervatten zodra het veilig is dat te doen.