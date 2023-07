Depeche Mode volgend jaar weer naar Nederland

De show in Amsterdam maakt deel uit van de Memento Mori Tour. De kaartverkoop begint vrijdagochtend.

Depeche Mode begon eerder dit jaar aan de Memento Mori Tour, de eerste tournee van de band in vijf jaar. In mei deed de groep daarmee ook al de Ziggo Dome aan.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.