Denzel verbaasd over hoe fit zwangere Famke Louise nog is: ‘Ze loopt gewoon nog trappen’

Zelden laten Famke Louise en haar vriend Denzel, onder meer bekend van Love Island, iets los over hun privéleven. Maar in de realityserie Famke & Denzel, vanaf vandaag te zien op Videoland, zijn de twee bijzonder openhartig. Kijkers worden volgens Famke en Denzel getrakteerd op allerlei primeurtjes. Waarom ze daarvoor hebben gekozen? ,,Het is ook leuk om later als gezin op terug te kijken”, verklaart Denzel.