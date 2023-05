Dennis Weening pakte draad op na beëindiging tv-contract: ‘Leven kent rare sprongen’

Little Princess en Sniper uit Oh Oh Cherso na 13 jaar uit elkaar

Het bekende Oh Oh Cherso-stel is niet meer. Roos van Gelder, beter bekend als Little Princess en Vincent van der Lans, beter bekend als Sniper, zijn na dertien jaar uit elkaar. ‘Liefde overwint altijd, onze liefde niet’, schrijft Roos op haar Instagrampagina.