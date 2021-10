Dennis Ruyer even niet op de radio: ‘Morgen ziekenhuis in om rikketik te laten bekijken’

Wegzwijme­len bij verhalen over vergeten prinsessen in Limburgs Museum

10 oktober Ze waren single, hoogadelijk en schathemeltjerijk, de Duitse prinsessen die in de 18de eeuw werden klaargestoomd voor hun toekomst in de abdij (stift) van Thorn. Tegenwoordig ligt die plaats in Nederland, in Noord-Limburg. In het Limburgs Museum in Venlo is nu een expositie geopend over die vergeten prinsessen.